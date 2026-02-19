Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der FTSE 100 zeigte sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,55 Prozent tiefer bei 10 627,04 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,067 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 686,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 686,18 Punkten am Vortag.

Bei 10 597,58 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 687,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 195,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 507,41 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 712,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,79 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 715,77 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 3,03 Prozent auf 2,35 GBP), BAT (+ 2,97 Prozent auf 44,73 GBP), RELX (+ 2,64 Prozent auf 22,93 GBP), BAE Systems (+ 2,51 Prozent auf 21,63 GBP) und BP (+ 2,02 Prozent auf 4,79 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Centrica (-5,15 Prozent auf 1,86 GBP), Flutter Entertainment (-3,99 Prozent auf 90,40 GBP), Barclays (-3,72 Prozent auf 4,68 GBP), Rio Tinto (-3,67 Prozent auf 71,18 GBP) und easyJet (-3,41 Prozent auf 4,76 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 118 750 922 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 275,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,76 zu Buche schlagen. Mit 8,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at