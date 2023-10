Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start schwächer

Am Donnerstag gibt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,72 Prozent auf 7 361,18 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 414,34 Punkten, nach 7 414,34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 414,34 Punkte, das Tagestief hingegen 7 350,70 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,553 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 26.09.2023, einen Stand von 7 625,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 676,89 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 26.10.2022, bei 7 056,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 sank der Index bereits um 2,55 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Compass Group (+ 1,32 Prozent auf 20,73 GBP), Pearson (+ 0,91 Prozent auf 9,30 GBP), BAE Systems (+ 0,78 Prozent auf 11,04 GBP), J Sainsbury (+ 0,63 Prozent auf 2,54 GBP) und BAT (+ 0,57 Prozent auf 24,77 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Standard Chartered (-10,08 Prozent auf 6,42 GBP), WPP 2012 (-4,17 Prozent auf 6,62 GBP), Rentokil Initial (-3,23 Prozent auf 4,40 GBP), Unilever (-2,69 Prozent auf 39,06 GBP) und HSBC (-2,52 Prozent auf 6,00 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 3 040 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 205,176 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at