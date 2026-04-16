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FTSE 100 im Fokus 16.04.2026 17:58:50

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen

FTSE 100-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Donnerstag notierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,29 Prozent höher bei 10 589,99 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,023 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 559,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 559,58 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 645,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 555,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0,108 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 317,69 Punkte. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 16.01.2026, mit 10 235,29 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 275,60 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,42 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Intertek (+ 8,98 Prozent auf 47,55 GBP), Entain (+ 6,02 Prozent auf 6,20 GBP), Halma (+ 5,35 Prozent auf 44,08 GBP), Tesco (+ 4,70 Prozent auf 4,94 GBP) und Sage (+ 3,94 Prozent auf 9,03 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil easyJet (-4,96 Prozent auf 3,72 GBP), Antofagasta (-3,08 Prozent auf 37,70 GBP), Airtel Africa (-2,88 Prozent auf 3,50 GBP), Rolls-Royce (-2,84 Prozent auf 12,50 GBP) und SSE (-2,36 Prozent auf 26,45 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 76 523 502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 265,923 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie hat mit 5,25 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,39 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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AstraZeneca PLC 170,20 -0,29% AstraZeneca PLC
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