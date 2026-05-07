Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss gab der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,55 Prozent auf 10 276,95 Punkte nach. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,928 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 438,62 Punkten, nach 10 438,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 440,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 276,95 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,853 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Wert von 10 348,79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 369,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 559,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,27 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 7,35 Prozent auf 0,73 GBP), Fresnillo (+ 5,81 Prozent auf 36,63 GBP), Hiscox (+ 5,42 Prozent auf 16,34 GBP), Auto Trader Group (+ 4,12 Prozent auf 5,21 GBP) und Antofagasta (+ 2,10 Prozent auf 38,99 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil RELX (-6,21 Prozent auf 24,62 GBP), Admiral Group (-5,41 Prozent auf 31,65 GBP), Centrica (-5,16 Prozent auf 1,99 GBP), BAE Systems (-4,68 Prozent auf 19,92 GBP) und Smiths (-3,00 Prozent auf 25,22 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 120 609 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 254,532 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,97 erwartet. Mit 8,82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at