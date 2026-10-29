Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Am Donnerstag springt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,53 Prozent auf 10 751,35 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 3,242 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 10 694,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10 694,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 694,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 773,70 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,565 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 636,71 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 10 908,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 756,14 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,04 Prozent aufwärts. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell WPP 2012 (+ 3,74 Prozent auf 3,99 GBP), BAE Systems (+ 3,16 Prozent auf 20,89 GBP), Standard Chartered (+ 3,00 Prozent auf 21,30 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,59 Prozent auf 94,24 GBP) und AstraZeneca (+ 2,55 Prozent auf 130,90 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Haleon (-15,54 Prozent auf 3,16 GBP), Lloyds Banking Group (-4,64 Prozent auf 0,99 GBP), StJamess Place (-3,46 Prozent auf 10,75 GBP), Diageo (-1,73 Prozent auf 17,08 GBP) und GSK (-1,26 Prozent auf 18,09 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 160 743 775 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,802 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at