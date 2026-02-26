Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Am Donnerstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,37 Prozent fester bei 10 846,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,115 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 806,37 Punkten, nach 10 806,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 770,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 856,80 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,50 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 10 148,85 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 9 691,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 731,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 856,80 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Howden Joinery Group (+ 10,75 Prozent auf 9,48 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 9,06 Prozent auf 85,00 GBP), RELX (+ 4,55 Prozent auf 25,25 GBP), Experian (+ 4,36 Prozent auf 27,78 GBP) und Haleon (+ 4,31 Prozent auf 3,94 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Hikma Pharmaceuticals (-16,89 Prozent auf 13,73 GBP), Ocado Group (-6,38 Prozent auf 2,20 GBP), Fresnillo (-5,13 Prozent auf 41,04 GBP), Antofagasta (-4,38 Prozent auf 42,60 GBP) und Anglo American (-3,55 Prozent auf 36,93 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 100 446 858 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 272,349 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,88 zu Buche schlagen. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,26 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at