Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,32 Prozent auf 10 533,86 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,013 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 567,72 Punkten in den Handel, nach 10 567,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 532,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 584,06 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 3,46 Prozent nach. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 10 309,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der FTSE 100 9 667,01 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, lag der FTSE 100 bei 8 755,84 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Rentokil Initial (+ 8,74 Prozent auf 4,63 GBP), Entain (+ 6,92 Prozent auf 6,18 GBP), Admiral Group (+ 2,31 Prozent auf 29,26 GBP), Weir Group (+ 1,64 Prozent auf 30,90 GBP) und BP (+ 1,23 Prozent auf 4,87 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-3,46 Prozent auf 69,41 GBP), International Consolidated Airlines (-3,39 Prozent auf 3,73 GBP), easyJet (-3,28 Prozent auf 4,19 GBP), Anglo American (-2,19 Prozent auf 34,41 GBP) und Airtel Africa (-1,61 Prozent auf 3,54 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 007 771 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,196 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Mit 8,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

