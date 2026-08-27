Donnerstagshandel in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Um 20:02 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,31 Prozent auf 26 473,51 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,868 Prozent auf 26 356,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 130,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26 273,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 553,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,57 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 24 932,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 674,73 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 21 590,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Salesforce (+ 22,37 Prozent auf 251,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,41 Prozent auf 138,48 USD), Synopsys (+ 10,84 Prozent auf 454,43 USD), NVIDIA (+ 9,11 Prozent auf 228,77 USD) und BlackBerry (+ 7,45 Prozent auf 8,37 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-7,06 Prozent auf 9,34 USD), Donegal Group B (-6,86 Prozent auf 22,95 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,14 Prozent auf 9,47 USD), American Eagle Outfitters (-3,41 Prozent auf 16,99 USD) und Compugen (-3,35 Prozent auf 2,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 44 595 658 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,424 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at