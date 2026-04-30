Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Heute wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,98 Prozent stärker bei 27 452,12 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,522 Prozent stärker bei 27 328,99 Punkten in den Handel, nach 27 186,99 Punkten am Vortag.

Bei 27 029,41 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27 488,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,637 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22 953,38 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Stand von 25 552,39 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 571,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,91 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 27 488,03 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell QUALCOMM (+ 15,12 Prozent auf 179,58 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,97 Prozent auf 381,94 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 9,96 Prozent auf 384,80 USD), O Reilly Automotive (+ 8,41 Prozent auf 99,40 USD) und Enphase Energy (+ 5,67 Prozent auf 32,96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-8,55 Prozent auf 611,91 USD), NVIDIA (-4,63 Prozent auf 199,57 USD), Microsoft (-3,93 Prozent auf 407,78 USD), KLA-Tencor (-3,63 Prozent auf 1 750,35 USD) und Cognizant (-3,29 Prozent auf 52,90 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 64 944 048 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,439 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Mit 7,15 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at