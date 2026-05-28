Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Um 16:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,26 Prozent auf 50 510,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 20,434 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,310 Prozent auf 50 487,16 Punkte an der Kurstafel, nach 50 644,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50 314,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50 660,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,347 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der Dow Jones bei 49 141,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48 977,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42 098,70 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 830,41 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 2,63 Prozent auf 261,91 USD), Chevron (+ 1,47 Prozent auf 185,09 USD), Microsoft (+ 1,36 Prozent auf 418,30 USD), UnitedHealth (+ 1,07 Prozent auf 388,12 USD) und Merck (+ 0,96 Prozent auf 121,40 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-2,20 Prozent auf 889,87 USD), 3M (-2,07 Prozent auf 151,96 USD), Sherwin-Williams (-1,20 Prozent auf 306,24 USD), Amazon (-1,06 Prozent auf 268,98 USD) und Honeywell (-0,92 Prozent auf 229,43 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 979 758 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,480 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at