Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Dow Jones-Kursverlauf
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08.10.2026 16:01:54
Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten
Um 15:59 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,01 Prozent auf 51 175,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 26,311 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,443 Prozent auf 51 406,44 Punkte an der Kurstafel, nach 51 179,87 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 51 181,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 50 974,59 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,047 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der Dow Jones auf 52 786,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Dow Jones 52 348,39 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 601,78 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,72 Prozent auf 210,72 USD), Walmart (+ 1,19 Prozent auf 109,45 USD), McDonalds (+ 1,04 Prozent auf 233,27 USD), Coca-Cola (+ 0,85 Prozent auf 86,55 USD) und Salesforce (+ 0,75 Prozent auf 226,24 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-1,65 Prozent auf 185,21 USD), NVIDIA (-1,36 Prozent auf 234,25 USD), Amgen (-1,27 Prozent auf 407,84 USD), Merck (-1,09 Prozent auf 141,24 USD) und 3M (-1,04 Prozent auf 160,43 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 713 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,147 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus
Die Travelers-Aktie hat mit 10,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|367,10
|0,98%
|Boeing Co.
|170,28
|1,84%
|Chevron Corp.
|190,58
|1,03%
|Coca-Cola Co.
|78,68
|0,49%
|McDonald's Corp.
|209,60
|-0,66%
|Merck Co.
|129,48
|1,76%
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|0,79%
|NVIDIA Corp.
|205,65
|0,07%
|Procter & Gamble Co.
|134,78
|0,39%
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|0,39%
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|328,80
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