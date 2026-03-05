Verizon Aktie

Index-Performance im Blick 05.03.2026 20:04:39

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Der Dow Jones gibt sich am Donnerstag schwächer.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 2,14 Prozent schwächer bei 47 697,31 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,510 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,307 Prozent auf 48 589,77 Punkte an der Kurstafel, nach 48 739,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 47 666,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 526,73 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2,25 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 48 908,72 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 47 954,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 43 006,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,42 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 626,85 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,90 Prozent auf 202,55 USD), IBM (+ 2,81 Prozent auf 257,09 USD), Chevron (+ 1,39 Prozent auf 188,62 USD), Microsoft (+ 1,05 Prozent auf 409,47 USD) und Amazon (+ 0,33 Prozent auf 217,54 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,77 Prozent auf 697,06 USD), Walmart (-4,06 Prozent auf 122,62 USD), Goldman Sachs (-3,94 Prozent auf 833,07 USD), Amgen (-3,84 Prozent auf 364,72 USD) und Honeywell (-3,69 Prozent auf 236,89 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 206 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Amazon 189,00 0,23% Amazon
Amgen Inc. 316,25 -0,08% Amgen Inc.
Caterpillar Inc. 611,00 0,83% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 164,34 0,60% Chevron Corp.
Goldman Sachs 719,90 0,28% Goldman Sachs
Honeywell 205,05 -0,19% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 221,40 -0,14% IBM Corp. (International Business Machines)
Microsoft Corp. 355,55 0,54% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 157,48 -0,14% NVIDIA Corp.
Salesforce 174,32 0,52% Salesforce
Verizon Inc. 43,84 -0,59% Verizon Inc.
Walmart 106,00 -0,15% Walmart
Walt Disney 88,25 -0,07% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 954,74 -1,61%

