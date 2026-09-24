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Dow Jones-Performance im Blick 24.09.2026 22:34:07

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus

Mit dem Dow Jones ging es zum Handelsschluss abwärts.

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,31 Prozent leichter bei 51 349,98 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,647 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,504 Prozent auf 51 771,41 Punkte an der Kurstafel, nach 51 511,59 Punkten am Vortag.

Bei 51 485,97 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 124,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,13 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 53 417,16 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 51 848,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 121,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,13 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2,03 Prozent auf 105,56 USD), Visa (+ 1,79 Prozent auf 367,98 USD), American Express (+ 1,23 Prozent auf 305,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,20 Prozent auf 339,01 USD) und UnitedHealth (+ 1,00 Prozent auf 375,01 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walmart (-2,66 Prozent auf 107,59 USD), IBM (-2,45 Prozent auf 227,06 USD), Home Depot (-2,28 Prozent auf 256,90 EUR), Sherwin-Williams (-1,86 Prozent auf 320,40 USD) und 3M (-1,63 Prozent auf 167,52 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 004 406 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,845 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 148,60 1,09% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 299,45 0,40% Alphabet C (ex Google)
American Express Co. 270,90 1,04% American Express Co.
Home Depot 257,05 0,29% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 197,60 -0,92% IBM Corp. (International Business Machines)
Microsoft Corp. 453,50 3,68% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,37 -0,68% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 288,80 2,74% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 318,40 0,00% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 331,00 0,55% UnitedHealth Inc.
Visa Inc. 322,10 -0,28% Visa Inc.
Walmart 94,64 0,10% Walmart
Walt Disney 92,87 0,19% Walt Disney

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Dow Jones 51 820,48 0,92%

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