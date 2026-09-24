IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Dow Jones-Performance im Blick
|
24.09.2026 22:34:07
Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus
Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,31 Prozent leichter bei 51 349,98 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,647 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,504 Prozent auf 51 771,41 Punkte an der Kurstafel, nach 51 511,59 Punkten am Vortag.
Bei 51 485,97 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 124,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,13 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 53 417,16 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 51 848,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 121,28 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,13 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2,03 Prozent auf 105,56 USD), Visa (+ 1,79 Prozent auf 367,98 USD), American Express (+ 1,23 Prozent auf 305,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,20 Prozent auf 339,01 USD) und UnitedHealth (+ 1,00 Prozent auf 375,01 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walmart (-2,66 Prozent auf 107,59 USD), IBM (-2,45 Prozent auf 227,06 USD), Home Depot (-2,28 Prozent auf 256,90 EUR), Sherwin-Williams (-1,86 Prozent auf 320,40 USD) und 3M (-1,63 Prozent auf 167,52 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 004 406 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,845 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
20:04
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|148,60
|1,09%
|Alphabet C (ex Google)
|299,45
|0,40%
|American Express Co.
|270,90
|1,04%
|Home Depot
|257,05
|0,29%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|197,60
|-0,92%
|Microsoft Corp.
|453,50
|3,68%
|Nike Inc.
|31,37
|-0,68%
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
|Sherwin-Williams Co.
|288,80
|2,74%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|318,40
|0,00%
|UnitedHealth Inc.
|331,00
|0,55%
|Visa Inc.
|322,10
|-0,28%
|Walmart
|94,64
|0,10%
|Walt Disney
|92,87
|0,19%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 820,48
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.