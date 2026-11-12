Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,02 Prozent schwächer bei 52 475,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,141 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,553 Prozent auf 52 196,35 Punkte an der Kurstafel, nach 52 486,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 52 427,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 617,07 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 51 850,55 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 53 770,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 48 254,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,46 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2,07 Prozent auf 271,69 USD), Home Depot (+ 1,90 Prozent auf 318,85 EUR), McDonalds (+ 1,32 Prozent auf 278,44 USD), Travelers (+ 1,13 Prozent auf 403,99 USD) und Procter Gamble (+ 0,83 Prozent auf 169,07 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-8,33 Prozent auf 159,26 USD), Salesforce (-1,38 Prozent auf 215,00 USD), IBM (-1,06 Prozent auf 245,59 USD), Caterpillar (-0,74 Prozent auf 597,14 USD) und Goldman Sachs (-0,54 Prozent auf 921,81 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 66 590 368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at