Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags freundlich

Das macht das Börsenbarometer in New York am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,78 Prozent stärker bei 48 284,09 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,908 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,94 Prozent schwächer bei 46 978,17 Punkten, nach 47 909,92 Punkten am Vortag.

Bei 48 323,95 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 47 690,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 3,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 740,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der Dow Jones bei 49 504,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40 608,45 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,203 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 4,39 Prozent auf 230,97 USD), Caterpillar (+ 2,93 Prozent auf 794,18 USD), Amgen (+ 2,56 Prozent auf 358,75 USD), Nike (+ 2,16 Prozent auf 44,06 USD) und Walmart (+ 1,85 Prozent auf 129,61 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-4,38 Prozent auf 168,64 USD), IBM (-2,04 Prozent auf 236,80 USD), Chevron (-1,70 Prozent auf 189,61 USD), Verizon (-1,48 Prozent auf 47,33 USD) und Cisco (-1,21 Prozent auf 82,69 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 574 818 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,711 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at