Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich fester

Am Donnerstagabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 1,19 Prozent höher bei 52 208,06 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 23,946 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 2,09 Prozent höher bei 52 674,21 Punkten in den Handel, nach 51 594,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 655,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 52 266,45 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,066 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 52 319,20 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 30.04.2026, mit 49 652,14 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 461,28 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,91 Prozent. 53 289,30 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 15,51 Prozent auf 451,10 USD), Goldman Sachs (+ 4,50 Prozent auf 1 024,86 USD), Amazon (+ 3,90 Prozent auf 235,50 USD), Caterpillar (+ 3,38 Prozent auf 809,14 USD) und Boeing (+ 3,22 Prozent auf 220,90 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-4,07 Prozent auf 180,71 USD), Johnson Johnson (-3,66 Prozent auf 255,82 USD), Travelers (-3,35 Prozent auf 375,99 USD), Home Depot (-3,33 Prozent auf 289,10 EUR) und Walmart (-2,73 Prozent auf 111,10 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40 043 711 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,362 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,38 zu Buche schlagen. Mit 3,71 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at