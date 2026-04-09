Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün

So bewegte sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,58 Prozent auf 48 185,80 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,908 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,94 Prozent auf 46 978,17 Punkte an der Kurstafel, nach 47 909,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 690,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 323,95 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 3,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 47 740,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49 504,07 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der Dow Jones bei 40 608,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,406 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 5,60 Prozent auf 233,65 USD), Nike (+ 2,02 Prozent auf 44,00 USD), Caterpillar (+ 2,01 Prozent auf 787,07 USD), Amgen (+ 1,66 Prozent auf 355,60 USD) und Honeywell (+ 1,54 Prozent auf 236,06 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3,13 Prozent auf 170,85 USD), IBM (-1,89 Prozent auf 237,18 USD), Chevron (-1,31 Prozent auf 190,36 USD), Cisco (-0,63 Prozent auf 83,17 USD) und Verizon (-0,54 Prozent auf 47,78 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 503 716 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,711 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at