Kursentwicklung 08.01.2026 22:34:46

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,55 Prozent stärker bei 49 266,11 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,274 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,05 Prozent stärker bei 49 512,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 48 996,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49 357,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 792,34 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 739,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46 601,78 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 42 635,20 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 3,23 Prozent auf 65,26 USD), Sherwin-Williams (+ 2,90 Prozent auf 341,03 USD), Honeywell (+ 2,87) Prozent auf 205,24 USD), Coca-Cola (+ 2,71 Prozent auf 69,37 USD) und Chevron (+ 2,61 Prozent auf 159,25 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amgen (-3,37 Prozent auf 330,11 USD), NVIDIA (-2,15 Prozent auf 185,04 USD), Salesforce (-2,10 Prozent auf 260,53 USD), Microsoft (-1,11 Prozent auf 478,11 USD) und Visa (-1,03 Prozent auf 352,23 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43 136 483 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,895 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

