Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Dow Jones-Performance im Fokus
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01.10.2026 22:34:33
Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 50 926,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,409 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,02 Prozent höher bei 51 424,84 Punkten in den Handel, nach 50 906,05 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 50 546,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 179,78 Punkten lag.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,40 Prozent nach. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 766,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 305,24 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 46 441,10 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 3,35 Prozent auf 192,28 USD), Salesforce (+ 3,10 Prozent auf 236,69 USD), IBM (+ 2,59 Prozent auf 225,62 USD), Caterpillar (+ 1,92 Prozent auf 826,35 USD) und Travelers (+ 1,44 Prozent auf 361,64 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-3,40 Prozent auf 101,33 USD), Amgen (-3,38 Prozent auf 407,27 USD), Johnson Johnson (-2,30 Prozent auf 258,66 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,71 Prozent auf 334,93 USD) und Home Depot (-1,53 Prozent auf 247,80 EUR).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 905 542 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,838 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel
Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|297,80
|-0,62%
|Amgen Inc.
|362,85
|-2,63%
|Boeing Co.
|172,04
|4,56%
|Caterpillar Inc.
|736,60
|2,65%
|Home Depot
|251,25
|0,04%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|200,70
|3,07%
|Johnson & Johnson
|230,95
|-1,53%
|Nike Inc.
|31,23
|-0,02%
|NVIDIA Corp.
|205,45
|1,36%
|Procter & Gamble Co.
|128,10
|-0,44%
|Salesforce
|210,45
|3,70%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|321,50
|2,00%
|Walt Disney
|90,05
|-3,41%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|50 926,56
|0,04%
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