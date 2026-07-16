Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter

Der Dow Jones gibt am Donnerstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0,04 Prozent auf 52 635,02 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,223 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,103 Prozent tiefer bei 52 604,20 Punkten in den Handel, nach 52 658,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 52 610,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 924,86 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,079 Prozent nach. Vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 999,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 578,72 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, einen Stand von 44 254,78 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 8,86 Prozent auf 455,62 USD), Coca-Cola (+ 2,47 Prozent auf 84,49 USD), Walmart (+ 2,02 Prozent auf 114,81 USD), Merck (+ 1,96 Prozent auf 126,03 USD) und Amgen (+ 1,72 Prozent auf 364,49 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-2,94 Prozent auf 108,48 USD), IBM (-2,88 Prozent auf 205,11 USD), Goldman Sachs (-2,65 Prozent auf 1 121,57 USD), Caterpillar (-2,45 Prozent auf 891,91 USD) und NVIDIA (-2,07 Prozent auf 208,10 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 635 358 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,470 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at