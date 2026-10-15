Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit im Minus.

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 29 796,41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,42 Prozent schwächer bei 29 526,71 Punkten in den Handel, nach 29 950,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 408,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 854,03 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 3,25 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28 937,84 Punkte. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der NASDAQ 100 29 502,60 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 24 745,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intuit (+ 5,79 Prozent auf 328,42 USD), Moderna (+ 5,70 Prozent auf 239,20 USD), AppLovin (+ 5,59 Prozent auf 276,85 USD), Copart (+ 5,25 Prozent auf 27,65 USD) und Autodesk (+ 5,23 Prozent auf 243,22 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Rocket Lab (-10,88 Prozent auf 52,74 USD), Teradyne (-5,64 Prozent auf 339,18 USD), Western Digital (-5,51 Prozent auf 344,04 USD), Lam Research (-5,34 Prozent auf 271,61 USD) und Seagate Technology (-5,13 Prozent auf 676,92 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die CoreWeave-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 732 917 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,916 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5,22 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at