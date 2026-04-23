Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|Index-Performance
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23.04.2026 16:02:12
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsstart ab
Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,30 Prozent leichter bei 26 855,41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,344 Prozent schwächer bei 26 844,61 Punkten in den Handel, nach 26 937,27 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26 948,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 814,81 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,724 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 188,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25 605,47 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Stand von 18 693,26 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,54 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 948,03 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 9,05 Prozent auf 97,04 USD), Microchip Technology (+ 7,21 Prozent auf 88,43 USD), Comcast (+ 6,98 Prozent auf 31,42 USD), Keurig Dr Pepper (+ 5,99 Prozent auf 28,13 USD) und NXP Semiconductors (+ 5,87 Prozent auf 239,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Atlassian (-9,66 Prozent auf 66,86 USD), lululemon athletica (-9,21 Prozent auf 148,40 USD), Adobe (-7,79 Prozent auf 236,00 USD), Intuit (-7,52 Prozent auf 377,95 USD) und Workday (-7,35 Prozent auf 117,30 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 4 316 207 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,149 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,33 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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