Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,38 Prozent tiefer bei 23 586,99 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,03 Prozent auf 23 913,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 162,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 029,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 574,72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 2,82 Prozent nach. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 25 034,37 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, bei 25 644,39 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 19 916,99 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,42 Prozent ein. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 574,72 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Diamondback Energy (+ 3,15 Prozent auf 202,19 USD), Fortinet (+ 2,71 Prozent auf 81,03 USD), Atlassian (+ 2,51 Prozent auf 68,13 USD), Palo Alto Networks (+ 2,05 Prozent auf 156,36 USD) und Autodesk (+ 1,87 Prozent auf 239,83 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil AppLovin (-10,41 Prozent auf 391,21 USD), Lam Research (-9,35 Prozent auf 211,62 USD), Applied Materials (-8,34 Prozent auf 338,55 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-7,96 Prozent auf 547,54 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-7,49 Prozent auf 203,77 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 937 964 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,759 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at