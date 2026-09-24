Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags

Anleger in New York treten am Donnerstag den Rückzug an.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,32 Prozent auf 30 372,37 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,804 Prozent schwächer bei 30 225,19 Punkten in den Handel, nach 30 470,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30 529,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 204,16 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 023,18 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 29 220,06 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 24 503,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 9,48 Prozent auf 248,09 USD), Rocket Lab (+ 6,31 Prozent auf 74,75 USD), CoreWeave (+ 3,82 Prozent auf 90,22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,44 Prozent auf 769,70 USD) und Cadence Design Systems (+ 3,06 Prozent auf 318,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Arm (-6,21 Prozent auf 311,91 USD), Western Digital (-3,45 Prozent auf 457,35 USD), Sandisk (-3,39 Prozent auf 1 755,00 USD), MercadoLibre (-2,91 Prozent auf 1 746,95 USD) und Intuit (-2,81 Prozent auf 278,74 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 601 706 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,845 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at