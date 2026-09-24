Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 24.09.2026 20:03:37

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags

Anleger in New York treten am Donnerstag den Rückzug an.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,32 Prozent auf 30 372,37 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,804 Prozent schwächer bei 30 225,19 Punkten in den Handel, nach 30 470,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30 529,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 204,16 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 023,18 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 29 220,06 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 24 503,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 9,48 Prozent auf 248,09 USD), Rocket Lab (+ 6,31 Prozent auf 74,75 USD), CoreWeave (+ 3,82 Prozent auf 90,22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,44 Prozent auf 769,70 USD) und Cadence Design Systems (+ 3,06 Prozent auf 318,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Arm (-6,21 Prozent auf 311,91 USD), Western Digital (-3,45 Prozent auf 457,35 USD), Sandisk (-3,39 Prozent auf 1 755,00 USD), MercadoLibre (-2,91 Prozent auf 1 746,95 USD) und Intuit (-2,81 Prozent auf 278,74 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 601 706 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,845 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Western Digital Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Western Digital Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arm Holdings 273,00 2,44% Arm Holdings
Cadence Design Systems Inc. 284,70 0,92% Cadence Design Systems Inc.
Comcast Corp. (Class A) 19,26 -0,81% Comcast Corp. (Class A)
CoreWeave 76,74 -3,14% CoreWeave
CrowdStrike 220,80 -3,39% CrowdStrike
Intuit Inc. 241,95 -0,70% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 20,70 -1,22% Kraft Heinz Company
MercadoLibre Inc 1 537,00 0,01% MercadoLibre Inc
Meta Platforms (ex Facebook) 659,80 -3,55% Meta Platforms (ex Facebook)
Nebius 208,10 -2,83% Nebius
NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 64,80 0,15% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Sandisk Corp 1 560,00 1,96% Sandisk Corp
SpaceX 130,30 0,20% SpaceX
Western Digital Corp. 400,15 1,09% Western Digital Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 619,46 0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:31 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen