Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Aktuell geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

Am Donnerstag steigt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,37 Prozent auf 26 335,45 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,54 Prozent fester bei 26 377,86 Punkten in den Handel, nach 25 978,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 289,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 395,38 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,22 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26 644,91 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 021,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 261,33 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13,34 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit CIENA (+ 8,21 Prozent auf 368,44 USD), FormFactor (+ 7,31 Prozent auf 112,48 USD), 3D Systems (+ 7,01 Prozent auf 3,36 USD), American Superconductor (+ 5,18 Prozent auf 29,25 USD) und Intel (+ 4,98 Prozent auf 106,08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Mind CTI (-4,76 Prozent auf 1,00 USD), Nortech Systems (-4,43 Prozent auf 11,00 USD), Pegasystems (-4,32 Prozent auf 35,25 USD), Salesforce (-3,01 Prozent auf 243,00 USD) und inTest (-2,71 Prozent auf 10,41 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 3 967 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at