Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start im Plus

Beim NASDAQ Composite lassen sich am vierten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,83 Prozent fester bei 25 378,05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,557 Prozent auf 25 309,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 169,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25 186,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 447,80 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2,64 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 11.05.2026, mit 26 274,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22 716,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 615,88 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,22 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Hooker Furniture (+ 24,17 Prozent auf 15,31 USD), InterDigital (+ 13,33 Prozent auf 287,76 USD), Daktronics (+ 13,12 Prozent auf 21,64 USD), Intel (+ 9,60 Prozent auf 117,32 USD) und Elbit Systems (+ 6,74 Prozent auf 874,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Oracle (-12,22 Prozent auf 176,66 USD), Donegal Group B (-9,60 Prozent auf 16,67 USD), inTest (-4,95 Prozent auf 14,78 USD), AmeriServ Financial (-4,51 Prozent auf 3,60 USD) und Baiducom (-3,02 Prozent auf 113,93 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 431 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,365 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at