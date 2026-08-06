Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start im Plus

Beim NASDAQ Composite lassen sich am vierten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,18 Prozent fester bei 26 409,92 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,359 Prozent auf 26 268,84 Punkte an der Kurstafel, nach 26 363,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 208,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 441,03 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 3,76 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.07.2026, mit 26 121,16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25 838,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 169,42 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,66 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Park-Ohio (+ 12,14 Prozent auf 46,66 USD), Lifetime Brands (+ 10,10 Prozent auf 9,27 USD), Digi International (+ 7,38 Prozent auf 78,12 USD), DXP Enterprises (+ 4,22 Prozent auf 175,47 USD) und Gladstone Commercial (+ 3,68 Prozent auf 12,69 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-22,03 Prozent auf 18,44 USD), Barrett Business Services (-14,41 Prozent auf 34,33 USD), TransAct Technologies (-11,35 Prozent auf 5,00 USD), Dorel Industries (-9,65 Prozent auf 1,03 USD) und inTest (-7,89 Prozent auf 13,07 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 847 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,442 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at