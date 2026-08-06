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NASDAQ Composite im Blick 06.08.2026 22:34:52

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück

Beim NASDAQ Composite standen die Signale am Donnerstagabend auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 26 348,35 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,359 Prozent auf 26 268,84 Punkte an der Kurstafel, nach 26 363,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26 499,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 208,43 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 3,52 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 121,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 838,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 169,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,40 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Digi International (+ 14,10 Prozent auf 83,01 USD), Park-Ohio (+ 11,78 Prozent auf 46,51 USD), AXT (+ 9,56 Prozent auf 75,17 USD), Lifecore Biomedical (+ 9,01 Prozent auf 4,84 USD) und SpaceX (+ 6,14 Prozent auf 114,92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Barrett Business Services (-17,50 Prozent auf 33,09 USD), Cogent Communications (-15,23 Prozent auf 10,91 USD), Dorel Industries (-14,34 Prozent auf 0,98 USD), Exelixis (-7,94 Prozent auf 52,20 USD) und Geospace Technologies (-7,21 Prozent auf 6,82 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 68 767 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,442 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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