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NASDAQ Composite im Blick 25.06.2026 20:04:10

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag

Der NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Verluste.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,48 Prozent auf 25 354,72 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,974 Prozent auf 25 724,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 476,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25 123,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 724,78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 4,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 26 343,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 21 929,83 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 19 973,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 28,95 Prozent auf 16,88 USD), BlackBerry (+ 20,59 Prozent auf 10,40 USD), SMC (+ 13,59 Prozent auf 466,59 USD), Dorel Industries (+ 13,43 Prozent auf 1,25 USD) und Applied Materials (+ 10,54 Prozent auf 651,05 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Innodata (-11,17 Prozent auf 72,44 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,39 Prozent auf 86,23 USD), Comtech Telecommunications (-8,09 Prozent auf 2,16 USD), Nexstar Media Group (-5,91 Prozent auf 158,04 USD) und Akamai (-5,76 Prozent auf 112,60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 977 797 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,263 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,97 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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