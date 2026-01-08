Photronics Aktie

Photronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

NASDAQ Composite-Marktbericht 08.01.2026 20:04:33

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Der NASDAQ Composite erleidet am vierten Tag der Woche Verluste.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,65 Prozent auf 23 431,60 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,150 Prozent leichter bei 23 548,88 Punkten in den Handel, nach 23 584,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 353,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 558,17 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,077 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 545,90 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 043,38 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Stand von 19 478,88 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Neogen (+ 30,76 Prozent auf 9,65 USD), 3D Systems (+ 14,68 Prozent auf 2,50 USD), Astronics (+ 8,98 Prozent auf 63,48 USD), Patterson-UTI Energy (+ 7,72 Prozent auf 7,12 USD) und Geospace Technologies (+ 7,66 Prozent auf 19,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Resources Connection (-14,99 Prozent auf 4,48 USD), CIENA (-14,09 Prozent auf 222,75 USD), Richardson Electronics (-10,96 Prozent auf 10,40 USD), SMC (-9,91 Prozent auf 355,84 USD) und Photronics (-8,12 Prozent auf 32,03 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 574 467 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,895 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10,90 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 1,88 -1,49% 3D Systems Corp.
Astronics Corp. 51,00 0,99% Astronics Corp.
CIENA Corp. 190,45 -2,06% CIENA Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,85 3,97% Consumer Portfolio Services Inc.
Costco Wholesale Corp. 791,50 4,13% Costco Wholesale Corp.
Geospace Technologies Corp 20,12 8,50% Geospace Technologies Corp
Gladstone Commercial Corp. 9,61 2,67% Gladstone Commercial Corp.
Neogen Corp. 6,20 -1,59% Neogen Corp.
NVIDIA Corp. 158,32 -1,14% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 6,05 7,08% Patterson-UTI Energy Inc.
Photronics Inc. 29,22 -2,76% Photronics Inc.
Resources Connection Inc. 4,40 0,00% Resources Connection Inc.
Richardson Electronics Ltd. 10,32 -11,69% Richardson Electronics Ltd.
SMC Corp. 310,00 0,65% SMC Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 437,14 -0,62%

