Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,65 Prozent auf 23 431,60 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,150 Prozent leichter bei 23 548,88 Punkten in den Handel, nach 23 584,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 353,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 558,17 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,077 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 545,90 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 043,38 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Stand von 19 478,88 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Neogen (+ 30,76 Prozent auf 9,65 USD), 3D Systems (+ 14,68 Prozent auf 2,50 USD), Astronics (+ 8,98 Prozent auf 63,48 USD), Patterson-UTI Energy (+ 7,72 Prozent auf 7,12 USD) und Geospace Technologies (+ 7,66 Prozent auf 19,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Resources Connection (-14,99 Prozent auf 4,48 USD), CIENA (-14,09 Prozent auf 222,75 USD), Richardson Electronics (-10,96 Prozent auf 10,40 USD), SMC (-9,91 Prozent auf 355,84 USD) und Photronics (-8,12 Prozent auf 32,03 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 574 467 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,895 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10,90 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.at