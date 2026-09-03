Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|NASDAQ Composite-Marktbericht
|
03.09.2026 22:34:37
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
Am Donnerstag legte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,40 Prozent auf 26 584,06 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,452 Prozent auf 26 336,32 Punkte an der Kurstafel, nach 26 217,83 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 644,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 325,06 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,856 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 25 913,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 853,98 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 497,73 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,41 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 17,56 Prozent auf 144,82 USD), SMC (+ 8,09 Prozent auf 434,00 USD), SpaceX (+ 6,42 Prozent auf 149,74 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5,73 Prozent auf 4,61 USD) und Oracle (+ 5,69 Prozent auf 154,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Methode Electronics (-15,36 Prozent auf 15,32 USD), CIENA (-10,36 Prozent auf 317,46 USD), Lifecore Biomedical (-8,23 Prozent auf 4,35 USD), Lifetime Brands (-5,78 Prozent auf 8,81 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-5,22 Prozent auf 58,13 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32 294 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick
In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 18,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CIENA Corp.
|
22:34
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20:04
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
18:01
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.09.26
|Ausblick: CIENA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu CIENA Corp.
Aktien in diesem Artikel
|CIENA Corp.
|271,20
|-11,05%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,40
|-7,50%
|Ionis Pharmaceuticals Inc
|49,92
|-5,60%
|Lifecore Biomedical
|3,72
|-8,82%
|Lifetime Brands IncShs
|8,81
|-5,78%
|Logitech S.A.
|87,36
|1,35%
|Methode Electronics Inc.
|12,50
|-19,87%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|3,90
|3,72%
|NVIDIA Corp.
|196,60
|1,55%
|Oracle Corp.
|133,04
|5,29%
|SIGA Technologies Inc.
|3,23
|0,62%
|SMC Corp.
|367,60
|1,88%
|SpaceX
|128,44
|5,80%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|123,74
|16,93%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 584,06
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.