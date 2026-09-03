Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag legte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,40 Prozent auf 26 584,06 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,452 Prozent auf 26 336,32 Punkte an der Kurstafel, nach 26 217,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 644,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 325,06 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,856 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 25 913,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 853,98 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 497,73 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,41 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 17,56 Prozent auf 144,82 USD), SMC (+ 8,09 Prozent auf 434,00 USD), SpaceX (+ 6,42 Prozent auf 149,74 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5,73 Prozent auf 4,61 USD) und Oracle (+ 5,69 Prozent auf 154,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Methode Electronics (-15,36 Prozent auf 15,32 USD), CIENA (-10,36 Prozent auf 317,46 USD), Lifecore Biomedical (-8,23 Prozent auf 4,35 USD), Lifetime Brands (-5,78 Prozent auf 8,81 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-5,22 Prozent auf 58,13 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32 294 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 18,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at