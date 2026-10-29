SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|NASDAQ Composite aktuell
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29.10.2026 16:01:42
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,51 Prozent schwächer bei 26 149,52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,31 Prozent auf 26 201,82 Punkte an der Kurstafel, nach 26 549,85 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 053,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 243,13 Einheiten.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,471 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 797,54 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24 442,94 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 23 958,47 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,54 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Upbound Group (+ 12,83 Prozent auf 19,08 USD), Textron (+ 12,64 Prozent auf 88,22 USD), Americas Car-Mart (+ 10,14 Prozent auf 0,96 USD), Century Casinos (+ 8,26 Prozent auf 0,77 USD) und KLA (+ 7,29 Prozent auf 170,35 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Monro Muffler Brake (-16,92 Prozent auf 11,88 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,27 Prozent auf 285,04 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,03 Prozent auf 283,17 USD), Nortech Systems (-11,20 Prozent auf 9,99 USD) und FormFactor (-9,37 Prozent auf 99,97 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ Composite weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 647 915 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 18,13 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|252,10
|-0,08%
|Alphabet C (ex Google)
|250,40
|-0,87%
|America's Car-Mart Inc.
|1,04
|-1,89%
|Century Casinos Inc.
|0,47
|-17,52%
|FormFactor Inc.
|78,26
|-7,16%
|KLA
|141,64
|-3,74%
|Lam Research Corp.
|214,10
|-3,32%
|Monro Muffler Brake Inc.
|10,60
|-3,64%
|Nortech Systems Inc.
|10,40
|-1,33%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
|SIGA Technologies Inc.
|3,04
|-4,40%
|Textron Inc.
|76,56
|-1,80%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|18,48
|18,09%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 437,00
|-2,86%
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