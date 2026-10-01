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Index-Bewegung 01.10.2026 18:01:01

Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter

Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter

So bewegt sich der S&P 500 heute.

Um 17:59 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,25 Prozent auf 7 632,46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,232 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,266 Prozent stärker bei 7 671,89 Punkten in den Handel, nach 7 651,54 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 683,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 616,78 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7 631,47 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 7 483,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der S&P 500 6 711,20 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,29 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Accenture (+ 17,22 Prozent auf 214,95 USD), Coherent (+ 10,17 Prozent auf 317,08 USD), Lumentum (+ 9,34 Prozent auf 1 061,94 USD), Synopsys (+ 8,46 Prozent auf 471,75 USD) und Cognizant (+ 6,06 Prozent auf 60,92 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Corteva (-84,46 Prozent auf 12,07 USD), Carvana (-5,07 Prozent auf 59,37 USD), The Mosaic (-4,32 Prozent auf 20,72 USD), Estée Lauder Companies (-3,96 Prozent auf 89,10 USD) und AppLovin (-3,72 Prozent auf 279,62 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 930 050 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,838 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Accenture plc 188,55 0,32% Accenture plc
AppLovin Corp 248,80 -0,96% AppLovin Corp
Carvana Co Registered Shs -A- 55,71 -0,39% Carvana Co Registered Shs -A-
Cognizant Corp. 53,85 -0,46% Cognizant Corp.
Coherent Corp. 281,30 -0,60% Coherent Corp.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 11,12 1,28% Corteva Inc Registered Shs When Issued
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) 79,96 -0,27% Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
First Republic Bank 0,00 -80,00% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 930,10 0,41% Lumentum Holdings Inc
Medtronic PLC 76,86 0,42% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 205,95 0,24% NVIDIA Corp.
Synopsys Inc. 437,00 0,11% Synopsys Inc.
The Mosaic Co 19,03 -0,34% The Mosaic Co
Western Union Company 5,33 -0,11% Western Union Company

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S&P 500 7 666,45 0,19%

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