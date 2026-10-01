Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Index-Bewegung
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01.10.2026 18:01:01
Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter
Um 17:59 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,25 Prozent auf 7 632,46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,232 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,266 Prozent stärker bei 7 671,89 Punkten in den Handel, nach 7 651,54 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 683,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 616,78 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7 631,47 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 7 483,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der S&P 500 6 711,20 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,29 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Accenture (+ 17,22 Prozent auf 214,95 USD), Coherent (+ 10,17 Prozent auf 317,08 USD), Lumentum (+ 9,34 Prozent auf 1 061,94 USD), Synopsys (+ 8,46 Prozent auf 471,75 USD) und Cognizant (+ 6,06 Prozent auf 60,92 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Corteva (-84,46 Prozent auf 12,07 USD), Carvana (-5,07 Prozent auf 59,37 USD), The Mosaic (-4,32 Prozent auf 20,72 USD), Estée Lauder Companies (-3,96 Prozent auf 89,10 USD) und AppLovin (-3,72 Prozent auf 279,62 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 930 050 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,838 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|188,55
|0,32%
|AppLovin Corp
|248,80
|-0,96%
|Carvana Co Registered Shs -A-
|55,71
|-0,39%
|Cognizant Corp.
|53,85
|-0,46%
|Coherent Corp.
|281,30
|-0,60%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|11,12
|1,28%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|79,96
|-0,27%
|First Republic Bank
|0,00
|-80,00%
|Lumentum Holdings Inc
|930,10
|0,41%
|Medtronic PLC
|76,86
|0,42%
|NVIDIA Corp.
|205,95
|0,24%
|Synopsys Inc.
|437,00
|0,11%
|The Mosaic Co
|19,03
|-0,34%
|Western Union Company
|5,33
|-0,11%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 666,45
|0,19%
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