Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

Um 18:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,32 Prozent auf 26 766,87 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,02 Prozent leichter bei 26 579,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 853,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 812,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 554,24 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,689 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 25 067,80 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 22 807,48 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Wert von 19 460,49 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 15,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Innodata (+ 11,44 Prozent auf 120,66 USD), Integra LifeSciences (+ 8,26 Prozent auf 17,43 USD), Myriad Genetics (+ 7,84 Prozent auf 4,75 USD), AngioDynamics (+ 6,34 Prozent auf 11,91 USD) und Veeco Instruments (+ 6,32 Prozent auf 64,28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen CIENA (-19,60 Prozent auf 498,79 USD), Donegal Group B (-16,36 Prozent auf 16,00 USD), 3D Systems (-11,08 Prozent auf 3,21 USD), World Acceptance (-5,78 Prozent auf 156,60 USD) und AAON (-4,89 Prozent auf 141,00 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13 555 789 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,99 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at