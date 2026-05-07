Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite wagt sich am Nachmittagnicht aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,05 Prozent auf 25 825,36 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent fester bei 25 881,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 838,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 036,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 713,65 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,84 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 22 017,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 23 031,21 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Wert von 17 738,16 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26 036,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AAON (+ 33,28 Prozent auf 131,01 USD), Lifetime Brands (+ 21,54 Prozent auf 6,77 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,41 Prozent auf 4,30 USD), Digi International (+ 9,18 Prozent auf 64,25 USD) und NetScout Systems (+ 8,11 Prozent auf 38,40 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen DXP Enterprises (-16,61 Prozent auf 151,36 USD), CIENA (-8,75 Prozent auf 526,34 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8,57 Prozent auf 212,62 USD), Geron (-7,91 Prozent auf 1,46 USD) und Geospace Technologies (-7,82 Prozent auf 8,60 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20 301 909 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,064 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 12,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at