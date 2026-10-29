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NYSE-Handel im Fokus 29.10.2026 18:01:22

Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags

Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags

Am Donnerstagmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,33 Prozent tiefer bei 7 718,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,332 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,433 Prozent auf 7 710,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 743,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 695,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 732,21 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der S&P 500 bei 7 670,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 316,15 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 6 890,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Carvana (+ 16,40 Prozent auf 68,74 USD), Textron (+ 13,84 Prozent auf 89,16 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13,39 Prozent auf 18,21 USD), NortonLifeLock (+ 12,59 Prozent auf 27,42 USD) und Huntington Ingalls Industries (+ 12,54 Prozent auf 314,29 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen ServiceNow (-25,52 Prozent auf 111,81 USD), Fortinet (-22,33 Prozent auf 135,21 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,35 Prozent auf 284,77 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,20 Prozent auf 282,62 USD) und Marvell Technology (-11,86 Prozent auf 221,80 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 444 888 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alphabet C (ex Google) 250,40 -0,87% Alphabet C (ex Google)
Carvana Co Registered Shs -A- 61,10 0,16% Carvana Co Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fortinet Inc 121,94 -0,86% Fortinet Inc
Fox Corp B 50,00 -1,96% Fox Corp B
Huntington Ingalls Industries Inc. 282,40 -0,32% Huntington Ingalls Industries Inc.
Marvell Technology 176,02 -7,12% Marvell Technology
NortonLifeLock 26,03 3,58% NortonLifeLock
Norwegian Cruise Line Ltd 17,57 -3,57% Norwegian Cruise Line Ltd
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.
ServiceNow Inc 94,00 -3,25% ServiceNow Inc
Textron Inc. 76,56 -1,80% Textron Inc.
Western Union Company 5,45 -0,84% Western Union Company

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S&P 500 7 580,07 -1,82%

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