Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|NYSE-Handel im Fokus
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29.10.2026 18:01:22
Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,33 Prozent tiefer bei 7 718,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,332 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,433 Prozent auf 7 710,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 743,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 695,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 732,21 Zählern.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der S&P 500 bei 7 670,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 316,15 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 6 890,59 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Carvana (+ 16,40 Prozent auf 68,74 USD), Textron (+ 13,84 Prozent auf 89,16 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13,39 Prozent auf 18,21 USD), NortonLifeLock (+ 12,59 Prozent auf 27,42 USD) und Huntington Ingalls Industries (+ 12,54 Prozent auf 314,29 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen ServiceNow (-25,52 Prozent auf 111,81 USD), Fortinet (-22,33 Prozent auf 135,21 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,35 Prozent auf 284,77 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,20 Prozent auf 282,62 USD) und Marvell Technology (-11,86 Prozent auf 221,80 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im S&P 500 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 444 888 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|252,10
|-0,08%
|Alphabet C (ex Google)
|250,40
|-0,87%
|Carvana Co Registered Shs -A-
|61,10
|0,16%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fortinet Inc
|121,94
|-0,86%
|Fox Corp B
|50,00
|-1,96%
|Huntington Ingalls Industries Inc.
|282,40
|-0,32%
|Marvell Technology
|176,02
|-7,12%
|NortonLifeLock
|26,03
|3,58%
|Norwegian Cruise Line Ltd
|17,57
|-3,57%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
|ServiceNow Inc
|94,00
|-3,25%
|Textron Inc.
|76,56
|-1,80%
|Western Union Company
|5,45
|-0,84%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 580,07
|-1,82%
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