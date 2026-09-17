Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|NASDAQ Composite-Performance im Blick
|
17.09.2026 20:04:20
Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag
Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,63 Prozent auf 26 401,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,54 Prozent auf 26 377,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 978,42 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26 289,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 419,38 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,47 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 26 644,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 021,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 261,33 Punkte.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,62 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 13,38 Prozent auf 3,56 USD), Intel (+ 9,91 Prozent auf 111,07 USD), PDF Solutions (+ 7,74 Prozent auf 45,22 USD), FormFactor (+ 6,74 Prozent auf 111,89 USD) und CRESUD (+ 6,57 Prozent auf 12,81 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Dorel Industries (-7,28 Prozent auf 0,97 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,52 Prozent auf 2,57 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,49 Prozent auf 9,69 USD), Astronics (-3,80 Prozent auf 63,76 USD) und Integra LifeSciences (-3,67 Prozent auf 15,47 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 206 863 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,453 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Astronics Corp.
Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|2,60
|-4,24%
|3D Systems Corp.
|3,09
|12,29%
|Astronics Corp.
|56,00
|-0,88%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,35
|0,60%
|CRESUD S.A. (spons. ADRs)
|11,10
|0,00%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,20
|0,02%
|Dorel Industries Inc.
|0,85
|-1,16%
|FormFactor Inc.
|99,04
|2,44%
|Integra LifeSciences Holdings Corp.
|13,00
|-0,76%
|Intel Corp.
|97,48
|2,42%
|NVIDIA Corp.
|192,66
|0,78%
|PDF Solutions Inc.
|37,80
|-0,53%
|SIGA Technologies Inc.
|3,05
|-1,61%
|Take Two
|182,60
|-0,60%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 418,30
|1,69%