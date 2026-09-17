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NASDAQ Composite-Performance im Blick 17.09.2026 20:04:20

Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,63 Prozent auf 26 401,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,54 Prozent auf 26 377,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 978,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26 289,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 419,38 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,47 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 26 644,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 021,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 261,33 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,62 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 13,38 Prozent auf 3,56 USD), Intel (+ 9,91 Prozent auf 111,07 USD), PDF Solutions (+ 7,74 Prozent auf 45,22 USD), FormFactor (+ 6,74 Prozent auf 111,89 USD) und CRESUD (+ 6,57 Prozent auf 12,81 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Dorel Industries (-7,28 Prozent auf 0,97 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,52 Prozent auf 2,57 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,49 Prozent auf 9,69 USD), Astronics (-3,80 Prozent auf 63,76 USD) und Integra LifeSciences (-3,67 Prozent auf 15,47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 206 863 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,453 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Astronics Corp. 56,00 -0,88% Astronics Corp.
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DENTSPLY SIRONA Inc 8,20 0,02% DENTSPLY SIRONA Inc
Dorel Industries Inc. 0,85 -1,16% Dorel Industries Inc.
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