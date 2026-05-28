Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag ging es im CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,23 Prozent auf 8 188,87 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,394 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,428 Prozent leichter bei 8 172,80 Punkten, nach 8 207,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 150,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 220,37 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,042 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 104,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8 580,75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 788,10 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,077 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 229 693 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 232,026 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

2026 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at