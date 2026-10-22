Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index-Bewegung
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22.10.2026 17:58:46
Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende leichter
Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,39 Prozent schwächer bei 7 811,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,351 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,816 Prozent auf 7 857,01 Punkte an der Kurstafel, nach 7 921,68 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7 791,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 859,66 Punkten lag.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,940 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, lag der CAC 40 bei 8 154,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 437,89 Punkten gehandelt. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 8 206,87 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,69 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 431 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,868 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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