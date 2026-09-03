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CAC 40-Performance 03.09.2026 12:26:57

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 sackt mittags ab

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 sackt mittags ab

Der CAC 40 bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,35 Prozent leichter bei 8 251,26 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,499 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,064 Prozent leichter bei 8 275,37 Punkten in den Handel, nach 8 280,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 248,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 285,32 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,83 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 8 613,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 150,42 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 7 719,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,684 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 66 951 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 218,893 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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