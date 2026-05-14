Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zum Handelsende freundlich

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,93 Prozent höher bei 8 082,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,334 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,689 Prozent auf 8 063,17 Punkte an der Kurstafel, nach 8 007,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 083,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 030,63 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,157 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 14.04.2026, den Stand von 8 327,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 311,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, lag der CAC 40 bei 7 836,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,38 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 257 800 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 224,040 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Renault-Aktie weist mit 4,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at