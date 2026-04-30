Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zum Handelsende stärker

Zum Handelsschluss erhöhte sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,53 Prozent auf 8 114,84 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,363 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,35 Prozent auf 7 962,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 072,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7 957,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 115,08 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,556 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 772,45 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 126,53 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 593,87 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,981 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 1 046 805 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 224,881 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at