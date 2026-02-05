Donnerstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag

Der CAC 40 zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,53 Prozent leichter bei 8 218,76 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,451 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,318 Prozent stärker bei 8 288,47 Punkten, nach 8 262,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 204,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 312,68 Zähler.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1,66 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, notierte der CAC 40 bei 8 211,50 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 8 074,23 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 7 891,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,287 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 169 493 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 262,591 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 8,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

