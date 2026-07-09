Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Kursentwicklung im Fokus
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09.07.2026 17:58:43
Donnerstagshandel in Wien: Anleger lassen ATX letztendlich steigen
Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1,26 Prozent stärker bei 6 456,83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,231 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 6 388,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 376,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 469,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 387,88 Zählern.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 1,66 Prozent nach. Der ATX lag vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 6 008,65 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 5 655,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der ATX mit 4 493,74 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,65 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6,08 Prozent auf 191,80 EUR), Erste Group Bank (+ 3,63 Prozent auf 117,10 EUR), PORR (+ 1,76 Prozent auf 43,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,74 Prozent auf 32,10 EUR) und CA Immobilien (+ 1,68 Prozent auf 24,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen voestalpine (-1,64 Prozent auf 40,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,63 Prozent auf 30,20 EUR), STRABAG SE (-1,26 Prozent auf 86,50 EUR), Verbund (-0,87 Prozent auf 57,05 EUR) und Lenzing (-0,80 Prozent auf 24,65 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 475 304 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,987 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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