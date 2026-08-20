Donnerstagshandel in Wien: ATX am Mittag auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Am Donnerstag steigt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,02 Prozent auf 6 594,13 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,382 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 6 595,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6 592,91 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 582,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 615,23 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, notierte der ATX bei 6 396,80 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 5 904,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, notierte der ATX bei 4 808,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 23,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,38 Prozent auf 29,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,08 Prozent auf 60,70 EUR), CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,65 EUR), Erste Group Bank (+ 0,76 Prozent auf 119,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), voestalpine (-1,70 Prozent auf 43,90 EUR), Vienna Insurance (-0,86 Prozent auf 69,20 EUR), Palfinger (-0,84 Prozent auf 29,65 EUR) und AT S (AT&S) (-0,40 Prozent auf 148,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 203 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,69 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at