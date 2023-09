Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Am Donnerstag schloss der ATX nahezu unverändert (minus 1,53 Prozent) bei 3 162,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 109,164 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 3 212,10 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 211,99 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 155,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 212,10 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,649 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.08.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 115,32 Punkten gehandelt. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 3 130,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der ATX einen Wert von 2 870,77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 0,097 Prozent zu. Bei 3 560,30 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 016,51 Zählern.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Telekom Austria (+ 0,92 Prozent auf 7,67 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,47 Prozent auf 128,60 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 24,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,54 EUR) und IMMOFINANZ (-0,11 Prozent auf 18,18 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-4,71 Prozent auf 28,76 EUR), Verbund (-3,06 Prozent auf 80,90 EUR), Lenzing (-2,76 Prozent auf 38,75 EUR), voestalpine (-2,75 Prozent auf 26,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,98 Prozent auf 54,40 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 877 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,932 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

2023 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

