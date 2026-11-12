ATX
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|Kursentwicklung im Fokus
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12.11.2026 17:58:45
Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung im Minus
Der ATX gab im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,79 Prozent auf 6 685,89 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193,234 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,022 Prozent leichter bei 6 737,36 Punkten in den Handel, nach 6 738,85 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 684,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 765,46 Punkten lag.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 3,90 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der ATX bei 6 609,76 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Stand von 6 710,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der ATX mit 4 931,68 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 24,93 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 4,00 Prozent auf 234,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,50 Prozent auf 74,50 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 72,85 EUR), Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 77,60 EUR) und Verbund (+ 0,55 Prozent auf 73,45 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Wienerberger (-4,77 Prozent auf 16,38 EUR), AT S (AT&S) (-3,49 Prozent auf 121,80 EUR), STRABAG SE (-2,72 Prozent auf 107,20 EUR), Raiffeisen (-1,79 Prozent auf 63,05 EUR) und voestalpine (-1,51 Prozent auf 37,80 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 789 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,721 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|123,40
|1,31%
|DO & CO
|230,50
|-1,50%
|Erste Group Bank AG
|115,90
|-0,52%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|76,60
|2,82%
|OMV AG
|73,35
|0,69%
|Österreichische Post AG
|32,10
|0,47%
|Raiffeisen
|62,60
|-0,71%
|STRABAG SE
|106,60
|-0,56%
|Verbund AG
|73,70
|0,34%
|Vienna Insurance
|77,20
|-0,52%
|voestalpine AG
|36,56
|-3,28%
|Wienerberger AG
|16,45
|0,43%
Indizes in diesem Artikel
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|6 654,83
|-0,46%
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