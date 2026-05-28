Donnerstagshandel in Wien: ATX bewegt sich zum Start im Plus

Um 09:11 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,37 Prozent auf 6 118,00 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 171,891 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent tiefer bei 6 095,23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 095,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 121,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 082,39 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,24 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 5 779,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX mit 5 701,70 Punkten gehandelt. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Stand von 4 433,37 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,32 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 167,48 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 3,16 Prozent auf 37,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,58 Prozent auf 141,20 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 61,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,72 Prozent auf 16,74 EUR) und Verbund (+ 0,69 Prozent auf 58,65 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil voestalpine (-0,54 Prozent auf 47,78 EUR), Lenzing (-0,41 Prozent auf 24,10 EUR), DO (-0,21 Prozent auf 187,40 EUR), CA Immobilien (-0,20 Prozent auf 25,15 EUR) und Palfinger (-0,14 Prozent auf 34,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 15 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,850 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at