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Kursentwicklung im Fokus 05.11.2026 15:58:51

Donnerstagshandel in Wien: ATX im Aufwind

Donnerstagshandel in Wien: ATX im Aufwind

Für den ATX geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Um 15:39 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,80 Prozent auf 6 570,55 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 184,980 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 518,52 Punkten, nach 6 518,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 484,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 651,95 Zähler.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 2,35 Prozent zu. Der ATX lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 6 746,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 703,90 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 4 784,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,77 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 6,56 Prozent auf 73,95 EUR), Lenzing (+ 5,75 Prozent auf 12,14 EUR), Wienerberger (+ 3,91 Prozent auf 18,09 EUR), Palfinger (+ 2,38 Prozent auf 28,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,89 Prozent auf 113,00 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-8,88 Prozent auf 119,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,81 Prozent auf 65,80 EUR), OMV (-0,83 Prozent auf 71,80 EUR), STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 102,60 EUR) und PORR (-0,16 Prozent auf 32,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 331 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,642 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Mit 6,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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