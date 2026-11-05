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05.11.2026 15:58:51
Donnerstagshandel in Wien: ATX im Aufwind
Um 15:39 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,80 Prozent auf 6 570,55 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 184,980 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 518,52 Punkten, nach 6 518,52 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 484,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 651,95 Zähler.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 2,35 Prozent zu. Der ATX lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 6 746,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 703,90 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 4 784,37 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,77 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 6,56 Prozent auf 73,95 EUR), Lenzing (+ 5,75 Prozent auf 12,14 EUR), Wienerberger (+ 3,91 Prozent auf 18,09 EUR), Palfinger (+ 2,38 Prozent auf 28,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,89 Prozent auf 113,00 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-8,88 Prozent auf 119,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,81 Prozent auf 65,80 EUR), OMV (-0,83 Prozent auf 71,80 EUR), STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 102,60 EUR) und PORR (-0,16 Prozent auf 32,20 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 331 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,642 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Mit 6,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|105,80
|-3,99%
|Erste Group Bank AG
|111,50
|-0,80%
|Lenzing AG
|11,74
|-4,55%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|66,80
|1,06%
|OMV AG
|71,75
|-1,37%
|Österreichische Post AG
|32,10
|-0,31%
|Palfinger AG
|27,40
|-1,08%
|PORR AG
|31,85
|-0,78%
|STRABAG SE
|101,40
|-0,20%
|Verbund AG
|72,70
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|Wienerberger AG
|17,34
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