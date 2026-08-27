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27.08.2026 12:26:54
Donnerstagshandel in Wien: ATX mit Abgaben
Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,87 Prozent schwächer bei 6 699,83 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,913 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 757,44 Zählern und damit 0,015 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 758,44 Punkte).
Der ATX verzeichnete bei 6 693,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6 771,59 Einheiten.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 354,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, notierte der ATX bei 6 095,30 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 4 652,87 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 25,19 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,83 Prozent auf 148,80 EUR), EVN (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), voestalpine (+ 1,53 Prozent auf 46,58 EUR), Andritz (+ 0,12 Prozent auf 82,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil PORR (-7,26 Prozent auf 37,70 EUR), STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 86,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,03 Prozent auf 17,40 EUR), Erste Group Bank (-1,91 Prozent auf 123,10 EUR) und BAWAG (-1,88 Prozent auf 177,30 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Im ATX weist die PORR-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 774 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 48,013 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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